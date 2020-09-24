Глава Щербиновского района досрочно ушел в отставку

Исполняющим обязанности главы района назначили Алексея Беликова. В пресс-службе администрации Щербиновского района рассказали, что он почи 20 лет работал в отрасли образования, был заместителем главы и первым заместителем главы района, курирующим социальные вопросы.

Сергей Цирульник руководил Щербиновским районом с 2015 года. 24 сентября 2020 года он решил досрочно прекратить свои полномочия. Об этом глава муниципалитета сообщил на сессии районного совета, на которой присутствовал вице-губернатор Кубани Сергей Пуликовский.

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