Глава Щербиновского района досрочно ушел в отставку

Краснодарский край

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24 сентября Сергей Цирульник сложил полномочия главы Щербиновского района

Сергей Цирульник руководил Щербиновским районом с 2015 года. 24 сентября 2020 года он решил досрочно прекратить свои полномочия. Об этом глава муниципалитета сообщил на сессии районного совета, на которой присутствовал вице-губернатор Кубани Сергей Пуликовский.

Депутаты поддержали решение Цирульника, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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Исполняющим обязанности главы района назначили Алексея Беликова. В пресс-службе администрации Щербиновского района рассказали, что он почи 20 лет работал в отрасли образования, был заместителем главы и первым заместителем главы района, курирующим социальные вопросы.

Конкурс на замещение должности главы Щербиновского района назначен на 11 декабря.

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