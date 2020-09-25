На Кубани появились сотни билбордов с предпринимателями

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

Проект «Мой бизнес» представил в Краснодарском крае информационную кампанию с участием амбассадоров

В число амбассадоров входят предприниматели, которые представляют разные сферы бизнеса. Среди них — дизайнер, ресторатор, создатель интеллектуальных игр, производственник, бизнес-тренер и специалист по франшизам.

Организаторы проекта сообщили, что стремятся дать информацию о предпринимательстве, чтобы решение заниматься бизнесом или нет было осознанным. Задача проекта — рассказывать, как грамотно строить свой бизнес.

«Когда открывался, не знал, сколько в Краснодаре кофеен»:

«Все амбассадоры этого года прошли конкурсный отбор. Мы стремились отобрать реальных людей из реальной жизни, из как можно большего количества муниципалитетов. Задача была в том, чтобы не какая-то звезда с высокой орбиты рассказывала, что бизнес — это просто. Ведь потом у человека может наступить разочарование из-за того, что он не обладал нужным объемом информации», — рассказала заместитель исполнительного директора Фонда развития бизнеса Краснодарского края Ольга Лукашева.

Где можно посмотреть истории людей?

  • Каждую среду в 18:45 на телеканале «Кубань-24» выходит телепроект «Хроники обнуления». Полная версия истории предпринимателей — на одноименном ютуб-канале.
  • По четвергам в 17:00 на радио DFM можно послушать интервью амбассадоров проекта.
  • Истории публикует портал Юга.ру и сетевой городской журнал «Афиша».

Узнать больше о проекте «Мой бизнес» можно на сайте и в инстаграме.

Амбассадоры проекта «Мой бизнес» Бизнес-сообщество Малый и средний бизнес Реклама

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в центре Краснодара
В Краснодаре с четвертого раза завели уголовное дело на судью, который полгода назад сбил велосипедиста
В Краснодаре за взятку задержали сотрудника министерства природных ресурсов края
В Сочи восьмой день подряд умирают пациенты с COVID-19
На Кубани COVID-19 диагностировали почти у 2 тыс. медиков, 17 из них умерли
На Кубани за сутки коронавирус выявили у 93 человек, 41 из них — в Краснодаре

Лента новостей

Статьи

Киновыходные

10 фильмов, снятых актерами

Статьи

Удовольствие без лишних калорий

ПП-десерты с рецептами

Статьи

Ветхость не препятствие

Зачем реставрировать старинные дома в центре Краснодара

Реклама на портале