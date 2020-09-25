На Кубани появились сотни билбордов с предпринимателями

Организаторы проекта сообщили, что стремятся дать информацию о предпринимательстве, чтобы решение заниматься бизнесом или нет было осознанным. Задача проекта — рассказывать, как грамотно строить свой бизнес.

В число амбассадоров входят предприниматели, которые представляют разные сферы бизнеса. Среди них — дизайнер, ресторатор, создатель интеллектуальных игр, производственник, бизнес-тренер и специалист по франшизам.

«Все амбассадоры этого года прошли конкурсный отбор. Мы стремились отобрать реальных людей из реальной жизни, из как можно большего количества муниципалитетов. Задача была в том, чтобы не какая-то звезда с высокой орбиты рассказывала, что бизнес — это просто. Ведь потом у человека может наступить разочарование из-за того, что он не обладал нужным объемом информации», — рассказала заместитель исполнительного директора Фонда развития бизнеса Краснодарского края Ольга Лукашева.

Где можно посмотреть истории людей?

Каждую среду в 18:45 на телеканале «Кубань-24» выходит телепроект «Хроники обнуления». Полная версия истории предпринимателей — на одноименном ютуб-канале.

По четвергам в 17:00 на радио DFM можно послушать интервью амбассадоров проекта.

Истории публикует портал Юга.ру и сетевой городской журнал «Афиша».

Узнать больше о проекте «Мой бизнес» можно на сайте и в инстаграме.