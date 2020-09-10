Экс-главу антикоррупционного отдела в Ростове осудили за взятку от начальника ГИБДД, который попался на взятке

В Ростове бывшего главу антикоррупционного отдела прокуратуры в сентябре приговорили к девяти годам колонии за взятку от начальника ГИБДД, который пытался избежать наказания за получение взятки

В 2015 году начальник отдела ГИБДД Морозовского района Николай Горбатов попался на взятке: он получил 50 тыс. рублей от водителя, который нарушил ПДД. Бывший коллега Горбатова Евгений Шрамченко рассказал ему, что учился вместе с главой антикоррупционного отдела прокуратуры Ростовской области Андреем Прокуратовым, и за взятку тот может повлиять на исход дела.

В 2016 году Прокуратов через посредника получил от Горбатова взятку в 2 млн рублей и собирался получить еще 1,5 млн. За эти деньги он пообещал прекратить уголовное дело против начальника ОГИБДД. Однако позже Горбатов засомневался, что его дело решится таким образом и обратился в ФСБ с заявлением о коррупционном преступлении.

В 2018 году экс-главу отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ростовской области Андрея Прокуратова задержали, СК возбудил уголовные дела по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

Николай Горбатов в 2018 голу был осужден на 3,5 года условно и получил штраф в 750 тыс. рублей за получение взятки, а в июне 2020 года Евгения Шрамченко за посредничество во взяточничестве приговорили к 2,5 годам колонии общего режима, сообщил «Коммерсантъ».

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