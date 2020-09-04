В Краснодаре после запуска фейерверка произошел крупный пожар

О возгорании в микрорайоне Гидростроителей сообщили краснодарские паблики. По словам очевидцев, возле дома на Невкипелого 24/2 люди отмечали праздник и устроили фейерверк. Из-за этого загорелось поле.

Позже в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что получили сообщение о возгорании в 20:28. Прибывшие на место пожарные установили, что горит открытая территория приблизительно на площади 100 кв. метров. На месте работают три отделения, информация уточняется. Также на место направлили сотрудника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Кубани для установления причин и всех обстоятельств пожара.