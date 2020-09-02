В Краснодаре машина врезалась в новый трамвай

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 2 сентября произошло ДТП с участием легкового автомобиля и нового трамвая

Днем 2 сентября в соцсетях появились фотографии ДТП на перекрестке улиц Стасова и Новой. Там столкнулись трехсекционный трамвай и легковушка.

В пресс-службе УМВД России по Краснодару порталу Юга.ру уточнили, что авария произошла около 12:30. 50-летний краснодарец за рулем автомобиля ВАЗ-2106 ехал по Стасова в сторону Воронежской, при повороте налево он не уступил дорогу трамваю, который ехал навстречу, и врезался в вагон.

В ДТП никто не пострадал. За несоблюдение правил дорожного движения полицейские выписали на виновника аварии административный протокол в размере 1 тыс. рублей, еще один протокол на сумму 800 рублей был составлен за отсутствие у водителя полиса ОСАГО.

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В пресс-службе МУП «КТТУ» порталу Юга.ру уточнили, что в ДТП попал трамвай маршрута № 22. Из-за аварии общественный транспорт стоял 38 минут, движение возобновилось в 13:15.

Это не единственное ДТП с участием общественного транспорта, которое произошло в Краснодаре за последний месяц. Как писали Юга.ру, вечером 11 августа трамвай насмерть сбил пешехода на улице Офицерской, а 17 августа Renault выехала на трамвайные пути и столкнулась с вагоном, в результате пострадали два человека. 23 августа в краевой столице столкнулись троллейбус и такси, в этом ДТП пострадали четверо.

ДТП Краснодар КТТУ Общественный транспорт Полиция Трамвай

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