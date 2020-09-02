В Краснодаре машина врезалась в новый трамвай

В Краснодаре днем 2 сентября произошло ДТП с участием легкового автомобиля и нового трамвая

Днем 2 сентября в соцсетях появились фотографии ДТП на перекрестке улиц Стасова и Новой. Там столкнулись трехсекционный трамвай и легковушка.

В пресс-службе УМВД России по Краснодару порталу Юга.ру уточнили, что авария произошла около 12:30. 50-летний краснодарец за рулем автомобиля ВАЗ-2106 ехал по Стасова в сторону Воронежской, при повороте налево он не уступил дорогу трамваю, который ехал навстречу, и врезался в вагон.

В ДТП никто не пострадал. За несоблюдение правил дорожного движения полицейские выписали на виновника аварии административный протокол в размере 1 тыс. рублей, еще один протокол на сумму 800 рублей был составлен за отсутствие у водителя полиса ОСАГО.