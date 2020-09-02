На Кубани выявили 88 носителей COVID-19 за сутки, 2 пациента скончались

В Краснодарском крае ко 2 сентября коронавирус официально подтвердили у 11 тыс. 382 человек, скончались 187 пациентов

По данным федерального оперштабра, за последние сутки в России коронавирус диагностировали у 4 тыс. 952 человек в 84 регионах страны. Как уточнил RT , клинических проявлений болезни не было у 24,2% инфицированных. Также за сутки в России скончались 115 пациентов с COVID-19 , а 5 тыс. 464 заболевших выписали с выздоровлением.

На юге страны и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 145, Ставропольский край — 127, Краснодарский край — 88 , Дагестан — 72, Крым — 58, Карачаево-Черкесия — 53, Ингушетия — 30, Кабардино-Балкария — 28, Северная Осетия — 23, Адыгея — 20, Чечня — 6, Севастополь — 1.

Всего за время пандемии коронавирус был диагностирован у 1 млн 5 тыс. жителей России . При этом умерли 17 тыс. 414 заболевших , а 821 тыс. 169 человек выздоровели.

В оперштабе Краснодарского края уточнили, что среди 88 новых носителей коронавируса 65 женщин и 23 мужчины. Самому взрослому пациенту 89 лет, самому младшему — 13 лет, он лечится в Сочи.

За время пандемии в лабораториях региона провели 832 тыс. 27 исследований на коронавирус (+6 тыс. 777 за последние сутки). Ко 2 сентября диагноз подтвердился у 11 тыс. 382 жителей края , при этом 9 тыс. 377 пациентов были выписаны из больниц с выздоровлением. Показатель заболеваемости достиг 200,5 случая на 100 тыс. населения.

За весь период в медучреждения края с подозрением на COVID-19 обратились 35 тыс. 721 человек. Из них в поликлиниках наблюдаются 3 тыс. 943 больных.