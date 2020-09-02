На Кубани выявили 88 носителей COVID-19 за сутки, 2 пациента скончались
В Краснодарском крае ко 2 сентября коронавирус официально подтвердили у 11 тыс. 382 человек, скончались 187 пациентов
По данным федерального оперштабра, за последние сутки в России коронавирус диагностировали у 4 тыс. 952 человек в 84 регионах страны. Как уточнил RT, клинических проявлений болезни не было у 24,2% инфицированных. Также за сутки в России скончались 115 пациентов с COVID-19, а 5 тыс. 464 заболевших выписали с выздоровлением.
Лидерами по числу новых случаев заражения вновь стали Москва (+625), Санкт-Петербург (+189) и Московская область (+158).
На юге страны и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 145, Ставропольский край — 127, Краснодарский край — 88, Дагестан — 72, Крым — 58, Карачаево-Черкесия — 53, Ингушетия — 30, Кабардино-Балкария — 28, Северная Осетия — 23, Адыгея — 20, Чечня — 6, Севастополь — 1.
Всего за время пандемии коронавирус был диагностирован у 1 млн 5 тыс. жителей России. При этом умерли 17 тыс. 414 заболевших, а 821 тыс. 169 человек выздоровели.
В оперштабе Краснодарского края уточнили, что среди 88 новых носителей коронавируса 65 женщин и 23 мужчины. Самому взрослому пациенту 89 лет, самому младшему — 13 лет, он лечится в Сочи.
Новые случаи по муниципалитетам Кубани распределились так:
- в Краснодаре — 36;
- в Новороссийске — 8;
- в Динском районе — 5;
- в Горячем Ключе — 4;
- в Сочи, Северском, Абинском и Калининском районах — по 3;
- в Туапсинском, Темрюкском, Выселковском, Кущевском, Павловском, Апшеронском, Усть-Лабинском и Гулькевичском районах — по 2;
- в Анапе, Геленджике, Ейском, Каневском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском, Тихорецком районах — по 1.
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За время пандемии в лабораториях региона провели 832 тыс. 27 исследований на коронавирус (+6 тыс. 777 за последние сутки). Ко 2 сентября диагноз подтвердился у 11 тыс. 382 жителей края, при этом 9 тыс. 377 пациентов были выписаны из больниц с выздоровлением. Показатель заболеваемости достиг 200,5 случая на 100 тыс. населения.
За весь период в медучреждения края с подозрением на COVID-19 обратились 35 тыс. 721 человек. Из них в поликлиниках наблюдаются 3 тыс. 943 больных.
Врачи не смогли спасти 187 кубанцев (+2 летальных случая за последние сутки). Еще 29 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а 5 — на ЭКМО.
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