В Краснодаре оштрафовали девушку, которая села на капот полицейской машины

Краснодарский край

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МВД Краснодара 31 августа рассказало, что за нарушение ПДД оштрафовали девушку, которая села на капот машины полиции

Напомним, в ночь на 30 августа жительница Краснодара села на капот служебной машины ППС на пересечении улиц Рашпилевской и Мира. Видео с инцидентом опубликовали краснодарские паблики. Сотрудник полиции снял девушку с капота и на руках отнес в сторону, при этом она не сопротивлялась.

В пресс-службе УМВД сообщали, что 31-летняя краснодарка сама вызвала полицию из-за кражи ее мобильного телефона. На место вызова направили следственно-оперативную группу и машины ППС. По факту кражи телефона девушки полиция возбудила уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража).

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Позже в ведомстве добавили, что на девушку составили административный протокол за мелкое хулиганство, по которому ей может грозить до 15 суток ареста. Материалы направят в суд. Кроме того, краснодарку оштрафовали на 1 тыс. рублей за нарушение правил дорожного движения, которое повлекло создание помех движению транспорта.

Краснодар Полиция Хулиганство

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