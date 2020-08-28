На Кубани пенсионерка выявила фальсификации во время голосования по поправкам к Конституции. Ее оштрафовали на 15 тыс. рублей
В Ейском районе 27 августа суд оштрафовал пенсионерку за незаконное получение бюллетеня в день голосования по поправкам к Конституции
25 июня, в начале недели голосования по поправкам к Конституции, к 80-летней пенсионерке Людмиле Столяровой, которая является бабушкой помощницы оппозиционного ейского депутата Александра Коровайного Анастасии Терентьевой, пришли на дом члены участковой избирательной комиссии (УИК).
Как рассказал Коровайный порталу Юга.ру, члены УИК предложили пенсионерке проголосовать и дали ей карандаш, а не ручку. Через два дня к пенсионерке снова пришли другие члены избиркома и предложили ей проголосовать. Людмила Столярова отказалась, объяснив, что уже голосовала.
В основной день голосования, 1 июля, пенсионерка пришла на избирательный участок № 14-21, чтобы проверить, был ли учтен ее голос.
«Бабушка, несмотря на то что ей 80 лет, ярый противник действующей власти и поправок», — объяснил Коровайный.
В журнале не оказалось отметки, что женщина проголосовала досрочно. Член избиркома стал «убеждать» Людмилу Столярову проголосовать на участке и выдал ей бюллетень, за который она расписалась. После этого пенсионерка позвонила своей внучке и рассказала о ситуации. Та объяснила, что женщина не должна голосовать еще раз, и вызвала полицию для разбирательства.
Анастасия Терентьева рассказала порталу Юга.ру, что 19 августа пенсионерку вызывали в отделение полиции.
«Она думала, что завели дело на того члена комиссии, который выдал бюллетень, дала показания», — уточнила Терентьева.
Женщина подчеркнула, что текст опроса писал участковый полиции, и последнее, что он спрашивал у Столяровой, — консультировал ли кто-то пенсионерку по совершению поступков, дискредитирующих общероссийское голосование.
«То есть они больше интересовались, дискредитировать ли она хотела выборы? О нарушении со стороны членов комиссии даже речи нет», — возмутилась Терентьева.
21 августа на Людмилу Столярову был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 5.22 КоАП РФ (Незаконные выдача и получение бюллетеня для общероссийского голосования). А 27 августа мировой судья Виктория Винокурова признала пенсионерку виновной в административном правонарушении и постановила оштрафовать Столярову на 15 тыс. рублей.
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Как уточнил Александр Коровайный, решение было озвучено на судебном заседании, само постановление пенсионерка и ее родственники не видели. Он отметил, что члена избирательной комиссии, которая 1 июля выдала Столяровой бюллетень, тоже признали виновной и оштрафовали на 30 тыс. рублей.
Портал Юга.ру направил запрос в Краснодарский краевой суд с просьбой прокомментировать ситуацию.