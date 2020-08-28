На Кубани пенсионерка выявила фальсификации во время голосования по поправкам к Конституции. Ее оштрафовали на 15 тыс. рублей

В Ейском районе 27 августа суд оштрафовал пенсионерку за незаконное получение бюллетеня в день голосования по поправкам к Конституции

25 июня, в начале недели голосования по поправкам к Конституции, к 80-летней пенсионерке Людмиле Столяровой, которая является бабушкой помощницы оппозиционного ейского депутата Александра Коровайного Анастасии Терентьевой, пришли на дом члены участковой избирательной комиссии (УИК).

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Как рассказал Коровайный порталу Юга.ру, члены УИК предложили пенсионерке проголосовать и дали ей карандаш, а не ручку. Через два дня к пенсионерке снова пришли другие члены избиркома и предложили ей проголосовать. Людмила Столярова отказалась, объяснив, что уже голосовала.

В основной день голосования, 1 июля, пенсионерка пришла на избирательный участок № 14-21, чтобы проверить, был ли учтен ее голос. «Бабушка, несмотря на то что ей 80 лет, ярый противник действующей власти и поправок», — объяснил Коровайный.

В журнале не оказалось отметки, что женщина проголосовала досрочно. Член избиркома стал «убеждать» Людмилу Столярову проголосовать на участке и выдал ей бюллетень, за который она расписалась. После этого пенсионерка позвонила своей внучке и рассказала о ситуации. Та объяснила, что женщина не должна голосовать еще раз, и вызвала полицию для разбирательства.

Анастасия Терентьева рассказала порталу Юга.ру, что 19 августа пенсионерку вызывали в отделение полиции. «Она думала, что завели дело на того члена комиссии, который выдал бюллетень, дала показания», — уточнила Терентьева.

Женщина подчеркнула, что текст опроса писал участковый полиции, и последнее, что он спрашивал у Столяровой, — консультировал ли кто-то пенсионерку по совершению поступков, дискредитирующих общероссийское голосование. «То есть они больше интересовались, дискредитировать ли она хотела выборы? О нарушении со стороны членов комиссии даже речи нет», — возмутилась Терентьева.

21 августа на Людмилу Столярову был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 5.22 КоАП РФ (Незаконные выдача и получение бюллетеня для общероссийского голосования). А 27 августа мировой судья Виктория Винокурова признала пенсионерку виновной в административном правонарушении и постановила оштрафовать Столярову на 15 тыс. рублей.

Как уточнил Александр Коровайный, решение было озвучено на судебном заседании, само постановление пенсионерка и ее родственники не видели. Он отметил, что члена избирательной комиссии, которая 1 июля выдала Столяровой бюллетень, тоже признали виновной и оштрафовали на 30 тыс. рублей.