В Адыгее начали строить завод по производству семян масличных культур стоимостью 1 млрд рублей

Адыгея

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В Адыгее в июле начали реализацию крупного инвестиционного проекта по строительству завода, на котором будут производить семенной материал масличных культур

Согласно инвестиционному соглашению, которое подписали глава Адыгеи Мурат Кумпилов и руководство ООО «Русская селекция», завод построят в республике к 2023 году. Общий объем привлеченных в проект инвестиций составил 1 млрд рублей.

В министерстве сельского хозяйства порталу Юга.ру 14 июля сообщили, что инвестор получил разрешение на строительство и в ближайшее время планирует начать работы.

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«Новый завод появится в Гиагинском районе, недалеко от поселка Нового. На начальном этапе там будут производить около 2 тыс. тонн семян подсолнечника и прочих масличных культур. В дальнейшем проект предусматривает увеличение мощностей», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что будущий завод сможет обеспечить качественным семенным материалом масленичных культур аграриев Адыгеи и всего юга России.

Инвестиции Растениеводство Сельское хозяйство

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