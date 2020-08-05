В Адыгее 12 выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов

Больше всего стобалльников — по химии (шесть человек) и русскому языку (четыре человека). Также одна выпускница написала на 100 баллов ЕГЭ по литературе, еще одна — по обществознанию, сообщили в министерстве образования и науки республики.

Все 12 стобалльников и призер четвертого заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике награждены медалью «За особые успехи в учении». Их чествование состоялось 5 августа в региональном центре выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея». Школьников поздравили Глава республики Мурат Кумпилов и директор всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус, который 5 августа прибыл с рабочим визитом в Майкоп.

«Каждый из вас показал достойный результаты в учебе, творчестве, общественной работе, спорте. Что важно — среди вас учащиеся не только городских школ, но и сельских школ республики. Знания — это самый надежный капитал. Продолжайте накапливать их, никогда не прекращайте учиться. Мы стремимся к тому, чтобы в республике были все условия для того, чтобы каждый школьник мог шире раскрыть свой потенциал, особенно наши одаренные ребята», — отметил Мурат Кумпилов.