В Адыгее 12 выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов

Адыгея

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В Адыгее в 2020 году 12 школьников получили 100 баллов по итогам единого государственного экзамена

Больше всего стобалльников — по химии (шесть человек) и русскому языку (четыре человека). Также одна выпускница написала на 100 баллов ЕГЭ по литературе, еще одна — по обществознанию, сообщили в министерстве образования и науки республики.

Все 12 стобалльников и призер четвертого заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике награждены медалью «За особые успехи в учении». Их чествование состоялось 5 августа в региональном центре выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея». Школьников поздравили Глава республики Мурат Кумпилов и директор всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус, который 5 августа прибыл с рабочим визитом в Майкоп.

«Каждый из вас показал достойный результаты в учебе, творчестве, общественной работе, спорте. Что важно — среди вас учащиеся не только городских школ, но и сельских школ республики. Знания — это самый надежный капитал. Продолжайте накапливать их, никогда не прекращайте учиться. Мы стремимся к тому, чтобы в республике были все условия для того, чтобы каждый школьник мог шире раскрыть свой потенциал, особенно наши одаренные ребята», — отметил Мурат Кумпилов.

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Для повышения качества образования в республике открыты технопарки, создаются «Точки роста», действует современный центр поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея», успешно работает математическая школа.

В регионе ежегодно выплачиваются десять премий Республики Адыгея по поддержке талантливой молодежи и стипендии наиболее отличившимся студентам и школьникам. Отличившиеся школьники награждаются путевками в международный детский центр «Артек» и во всероссийские детские центры «Смена» и «Орленок». 

В июле 2020 года 40 ребят из Адыгеи побывали в «Орленке». По договоренности с Джеусом в августе в «Орленок» поедут еще 27 ребят. 

ВДЦ «Орленок» выпускники Дети Мурат Кумпилов Образование Школа

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