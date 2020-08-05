В Краснодаре произошел крупный пожар на складе

Краснодарский край

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Ночью 4 августа в Краснодаре на улице Круговой загорелось складское помещение

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 22:44. Прибывшие на место ЧП пожарные установили, что горит складское помещение площадью 300 кв. метров.

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На месте работали 17 человек и пять единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В 23:29 огонь локализовали, в 00:46 пожар был полностью потушен. Пострадавших нет.

Напомним, 4 августа в Новороссийске произошел пожар в здании порта, эвакуировали 120 человек. 26 июля в центре Тихорецка произошел пожар в кафе, из здания эвакуировали 100 человек.

Краснодар МЧС Пожары

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