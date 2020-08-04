В порту Новороссийска из-за пожара эвакуировали 120 человек

Краснодарский край

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В Новороссийске 4 августа произошел пожар в здании порта

Сообщение о возгорании в административном здании на улице Портовой поступило спасателям в 16:05. Сотрудники МЧС установили, что произошел пожар площадью 30 кв. метров на пятом этаже пятиэтажного здания.

Огонь потушили в 17:00, на месте работали 30 человек и 9 машин. Из здания эвакуировали 120 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Никто не пострадал.

Напомним, 26 июля в центре Тихорецка произошел пожар в кафе, из здания эвакуировали 100 человек.

МЧС Новороссийск Пожары Порты

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