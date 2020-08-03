В больнице Новороссийска умер житель Геленджика с коронавирусом

Напомним, накануне в регионе впервые за все время пандемии зафиксировали более 100 новых случаев заражения COVID-19 — за сутки на Кубани заболели 107 человек в возрасте от 4 месяцев до 88 лет, два пациента умерли .

К 3 августа в регионе COVID-19 подтвердился еще у 113 человек, один пациент скончался.

Как сообщили в краевом оперштабе, жертвой коронавируса стал 50-летний житель Геленджика . В начале июля у мужчины появилась боль при кашле, температура повысилась до 39 °С. Больного госпитализировали в инфекционную больницу № 3 Новороссийска с двухсторонней полисегментарной пневмонией. Анализ на COVID-19 оказался положительным.

Позже пациента подключили к ИВЛ, у него развилась полиорганная недостаточность. Спасти больного не удалось. Как заявили в краевом минздраве, у геленджичанина был сахарный диабет.