В больнице Новороссийска умер житель Геленджика с коронавирусом
В краевом оперштабе 3 августа рассказали подробности 117-го летального случая в регионе, вызванного коронавирусом
Напомним, накануне в регионе впервые за все время пандемии зафиксировали более 100 новых случаев заражения COVID-19 — за сутки на Кубани заболели 107 человек в возрасте от 4 месяцев до 88 лет, два пациента умерли.
К 3 августа в регионе COVID-19 подтвердился еще у 113 человек, один пациент скончался.
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Как сообщили в краевом оперштабе, жертвой коронавируса стал 50-летний житель Геленджика. В начале июля у мужчины появилась боль при кашле, температура повысилась до 39 °С. Больного госпитализировали в инфекционную больницу № 3 Новороссийска с двухсторонней полисегментарной пневмонией. Анализ на COVID-19 оказался положительным.
Позже пациента подключили к ИВЛ, у него развилась полиорганная недостаточность. Спасти больного не удалось. Как заявили в краевом минздраве, у геленджичанина был сахарный диабет.
Таким образом, в Краснодарском крае за все время пандемии коронавирус выявили у 8 тыс. 585 человек, включая 654 ребенка. При этом 7 тыс. 353 пациентов были выписаны с выздоровлением, а 117 человек умерли.
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