На Кубани умерли два пациента с коронавирусом

Краснодарский край

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Оперштаб Кубани 2 августа рассказал подробности о двух умерших жителях края

Напомним, за сутки в регионе зафиксировали самое большое количество заразившихся за весь период пандемии — 107 человек. Всего в крае заражены 8 тыс. 472 человека, из них 116 скончались.

За последние сутки умерли двое больных. 73-летней жительнице Армавира подтвердили COVID-19 и госпитализировали в Лабинскую ЦРБ. Там у пенсионерки выявили внебольничную полисегментарную пневмонию, ее подключили к ИВЛ, но спасти женщину не удалось. Больная также страдала гипертонической болезнью и хронической сердечной недостаточностью.

Вторым умершим стал 56-летний житель станицы Каневской: его доставили в краевую специализированную клиническую инфекционную больницу с положительным тестом на коронавирус. Больного подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако он скончался. 

Армавир Здравоохранение Каневской район Коронавирус Медицина смерть

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