В Краснодаре открыли горячую линию для жалоб о выключенных кондиционерах в транспорте

31 июля стало известно, что пассажиры Краснодара могут обращаться на горячую линию по вопросам работы кондиционеров в транспорте КТТУ

Напомним, в середине июля портал Юга.ру направил запрос руководству МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» (КТТУ), чтобы узнать о нормах наличия и включения кондиционеров в салонах городского транспорта.

В организации рассказали, что системой охлаждения воздуха оснащены 14% трамваев, 25% троллейбусов и 98% автобусов. В КТТУ добавили, что существует стандарт, при котором температура в салоне должна быть не более 25 °С при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 °С. При этом норматив имеет рекомендательный характер, поэтому соблюдать его необязательно.

31 июля в телеграм-канале администрации города сообщили, что кондиционеры должны работать «во всех новых трамваях, автобусах и троллейбусах» .

Также в КТТУ открыли горячую линию в WhatsApp: 8 (988) 461-95-32. На нее будут принимать обращения пассажиров по работе кондиционеров в общественном транспорте. В сообщениях попросили указывать дату, время и номер маршрута.