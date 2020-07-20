В Краснодаре мужчина из ружья расстрелял камеры ЕДДС. Мэр поручил разобраться с «форменным бандитизмом»

Краснодарский край

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Полиция Краснодара в июле начала проверку после повреждения трех уличных камер видеонаблюдения

На аппаратном совещании в мэрии города исполняющий обязанности начальника управления информационно-коммуникационных технологий и связи Валерий Лысенко рассказал, что в ночь на 19 июля на пересечении улиц Пригородной и Дзержинского неизвестный мужчина выстрелил в камеры видеонаблюдения «Безопасный город». Одну из трех поврежденных камер уже восстановили, а информацию передали в полицию. По словам Лысенко, это уже второй случай на перекрестке, первый произошел в феврале.

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«Это форменный бандитизм. Просто вопиющий случай повреждения имущества города, с которым необходимо разобраться, — возмутился глава Краснодара Евгений Первышов. — Камеры надо немедленно восстановить. Проследите, чтобы оборудование было введено в эксплуатацию и выполняло свою задачу».

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру рассказали, что по факту повреждения камер ЕДДС проводится проверка. Установлено, что мужчина выстрелил из предмета, похожего на ружье. После установления личности и мотивов поступка полиция примет процессуальное решение.

Безопасность Краснодар Оружие Полиция Стрельба

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