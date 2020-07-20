В Краснодаре собираются открыть муниципальный приют для бездомных животных

20 июля на аппаратном совещании в мэрии Краснодара обсудили возможность создания приюта для бездомных животных

Создать учреждение хотят в поселке Березовом на улице имени Скульптора Коломийцева, 30. Площадь участка составляет 13 тыс. 33 кв. метра. Директор департамента муниципальной собственности и городских земель Илья Павлов рассказал 20 июля, что управление коммунального хозяйства и благоустройства попросило предоставить эту территорию в бессрочное пользование для строительства приюта. 14 июля прошли публичные слушания по поводу разрешения на эксплуатацию.

«На ближайшей комиссии по землепользованию и застройке поднимем вопрос о предоставлении разрешения. После внесения изменения в ЕГРН о виде разрешенного использования участок будет представлен управлению коммунального хозяйства и благоустройства для последующего проектирования и строительства приюта для безнадзорных животных», — добавил Павлов.

В свою очередь мэр Краснодара Евгений Первышов добавил, что в городе очень много безнадзорных животных:

«Проблема эта — давняя, длится не один десяток лет, поэтому городской приют строить необходимо».