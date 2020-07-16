На Черноморском побережье Кубани выходные начнутся с грозовых дождей

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае с 16 по 18 июля

По данным краевого гидрометцентра Кубани, 16 июля на Кубани будет преимущественно без осадков, днем местами в горах пройдут кратковременные дожди с грозой. Днем столбики термометров поднимутся до 25-30 °С, в отдельных районах — до 33 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы будут достигать 14 м/с.

В Краснодаре в четверг будет облачно, но сухо. Дневная температура — 29-31 °С, ветер 4-9 м/с. По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле будет спокойное, УФ-индекс (показатель уровня ультрафиолетового излучения) очень высокий — 9.