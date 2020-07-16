На Черноморском побережье Кубани выходные начнутся с грозовых дождей
Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае с 16 по 18 июля
По данным краевого гидрометцентра Кубани, 16 июля на Кубани будет преимущественно без осадков, днем местами в горах пройдут кратковременные дожди с грозой. Днем столбики термометров поднимутся до 25-30 °С, в отдельных районах — до 33 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы будут достигать 14 м/с.
В Краснодаре в четверг будет облачно, но сухо. Дневная температура — 29-31 °С, ветер 4-9 м/с. По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле будет спокойное, УФ-индекс (показатель уровня ультрафиолетового излучения) очень высокий — 9.
В большинстве населенных пунктов Черноморского побережья 16 июля осадков не прогнозируют, днем термометры покажут 26-31 °С. Ветер 6-11 м/с, вечером на участке Анапа — Геленджик усиление до 12-17 м/с.
Смотрите также:
17 и 18 июля местами на Кубани ожидаются кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах сильный дождь, возможен град. Ночью воздух остынет до 16-21 °С, в предгорьях — до 10-15 °С, днем будет 26-31 °С, а к субботе температура повысится до 35 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы 11-14 м/с, при грозе 15-18 м/с.
В Краснодаре в пятницу пройдет небольшой дождь, который принесет прохладу — днем будет около 27 °С, ветер слабый — 2-3 м/с. В субботу ветер усилится до 5 м/с, осадки прекратятся, а столбики термометров поднимутся до 30 °С. УФ-индекс сохранится на прежней отметке — 9, магнитное поле спокойное.
На побережье Черного моря в конце рабочей недели обещают кратковременные дожди, грозу, днем и вечером 18 июля ожидаются сильные осадки. Ночные температуры — 18-23 °С, дневные — 27-32 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
Температура воды в Черном и Азовском морях (данные на 15 июля): Приморско-Ахтарск — 24 °C, Темрюк, Анапа и Новороссийск — 25 °C, Ейск и Геленджик — 26 °C, Туапсе и Сочи — 27 °C.
Читайте также
Тахир Холикбердиев о ресторанах до и после карантина
Статьи ПартнерскийБизнес на карантине
Какие инструменты господдержки предпринимателей Кубани появились в коронакризис
Простой способ повысить доходность пенсии в НПФ за счет государства