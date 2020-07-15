На Кубани два подростка погибли в ДТП с мопедом

На трассе в Красноармейском районе 14 июля произошло ДТП, в котором погибли два человека

Накануне в 21:30 на трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автодорога А-290 — «Новороссийск — Керчь» к произошло ДТП с участием автомобиля и мопеда. Сотрудники ДПС установили, что 37-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito врезался в мопед, который ехал в попутном направлении.

В результате лобового столкновыения 15-летний водитель мопеда и его 14-летний пассажир погибли на месте. По факту ДТП и по факту управления мототехникой несовершеннолетним проводится проверка, сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 13 июля под Краснодаром в районе хутора Ленина произошло дорожно-транспортное происшествие с шестью машинами, в котором пострадали три человека.