Под Краснодаром произошло ДТП с шестью машинами

В районе хутора Ленина 13 июля произошло ДТП, в котором пострадали три человека

Сегодня около 11:00 на трассе Краснодар — Кропоткин произошло ДТП с участием шести автомобилей. Сотрудники ДПС установили, что 32-летний житель Майкопа за рулем грузовика Iveco врезался в заднюю часть автомобиля Toyota. От удара легковушка врезалась в другие попутные машины Nissan, ВАЗ, Chevrolet и Mitsubishi.

В результате аварии пострадали трое людей из Toyota, среди которых 16-летний подросток. Их госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка, рассказал порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.