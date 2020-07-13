Под Краснодаром произошло ДТП с шестью машинами

Краснодарский край

Распечатать

В районе хутора Ленина 13 июля произошло ДТП, в котором пострадали три человека

Сегодня около 11:00 на трассе Краснодар — Кропоткин произошло ДТП с участием шести автомобилей. Сотрудники ДПС установили, что 32-летний житель Майкопа за рулем грузовика Iveco врезался в заднюю часть автомобиля Toyota. От удара легковушка врезалась в другие попутные машины Nissan, ВАЗ, Chevrolet и Mitsubishi. 

В результате аварии пострадали трое людей из Toyota, среди которых 16-летний подросток. Их госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка, рассказал порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

ДТП Краснодар

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Под Краснодаром произошло ДТП с шестью машинами
Власти Сочи опровергли информацию о строительстве мусороперерабатывающего завода возле газовой котельной
«Испытания ордалиями — вот уровень нашего правосудия». Осужденным за изнасилование и убийство женщины в Псебае утвердили приговор
На Кубани ищут пропавшего 13-летнего мальчика
Путин заявил, что власти не допустили драматического роста безработицы во время пандемии
Часть мэрии Краснодара перешла на удаленку из-за коронавируса

Лента новостей

«Современное искусство победило»

Мэр Краснодара пообщался с деятелями искусства и бизнеса в «Типографии»

Статьи

Кто съел тётку?

Как краснодарцы подсели на уникальный стритфуд и к чему это привело

В Новороссийске оштрафовали водителей маршруток за выключенные кондиционеры

Реклама на портале