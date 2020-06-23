В Анапе депутат возвел самострои на Благовещенской косе, а суд обязал их снести

в Краснодарском крае суд в июне рассмотрел дело о самовольном строительстве зданий на охраняемой природной территории в Анапе

Администрация города подала иск в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием убрать постройки на Благовещенской косе. В ноябре 2019 года их начал возводить депутат Совета Анапы и предприниматель Евгений Янишлого. По улице Скифская, 68 в поселке Витязево он построил несколько зданий площадью от 0,6 тыс. до 1,2 тыс. кв. метров. На момент суда там уже был залит фундамент и установлены стены до третьего этажа.

В иске отметили, что администрация не разрешала проводить работы. Кроме того, самострои появились на участке, который с 2017 года стал особо охраняемой территорией природного значения — «Анапская пересыпь». Это 342 тыс. кв. метров песчаной косы, которая тянется от Анапы до мыса Железный рог на Таманском полуострове и состоит из кварцевого песка с примесью раковин. На территории ограничивается строительство помещений и проведение мелиоративных работ.

Суд принял сторону истца и постановил, что постройки незаконны, а арендатор нарушил условия договора. Янишлого обязали демонтировать их в течение месяца, пишет «РБК».