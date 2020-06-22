Кавказский заповедник открыл летние туристические маршруты

Краснодарский край

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Кавказский заповедник с 22 июня сделал доступными для туристов свои летние маршруты

В этом сезоне из-за карантина открытие произошло примерно на месяц позже обычного. В пресс-службе заповедника рассказали, что сейчас можно отправиться в поход по семи маршрутам: 

  • № 8 «Через перевал Аишха к Черному морю»;
  • № 9 « Урочище Энгельмановы поляны — озеро Кардывач»;
  • №14 «По долине реки Ачипсе»;
  • № 30А «Через горы к Черному морю через приют Фишт»;
  • № 30Б « К морю через приют Фишт»;
  • № 30В «К приюту Фишт через озеро Псенодах»;
  • № 30Г «КПП Узуруб — приют Фишт — КПП река Белая».

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«В связи с подготовкой троп и инфраструктуры маршрутов, а также наличием на пути следования снежников, на некоторых направлениях действуют временные ограничения», — обратила внимание представитель пресс-службы. 

Так летний эколого-туристический маршрут № 8А «Урочище Медвежьи ворота — лагерь Холодный» открыт, однако движение от урочища Медвежьи ворота до Бзерпинского карниза разрешено только через гору Табунная. Также маршрут №13 «К Ачипсинским водопадам» доступен только до озера Зеркального.

«Туристам следует учитывать, что при посещении маршрутов № 30А, 30Б, 30В, и 30Г выходы с места стоянки приюта Фишт на вершины Фишт и Оштен временно запрещены», — уточнили в заповеднике. 

По прежнему остаются закрытыми для посещения маршруты №11 и №12 — на Энгельмановы поляны и к урочищу Имеретинка. 

Как писали Юга.ру, в Кавказском заповеднике введут лимит на продажу билетов на популярные туристические маршруты. 

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