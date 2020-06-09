В центре Краснодара задержали парня, который пытался скрыться от полиции на тонированной Priora. Это его 13-е нарушение за год

В Краснодаре вечером 8 июня около мэрии произошел инцидент с водителем отечественной легковушки, который отказался выполнять требования полицейских

Инцидент произошел в 21:20 на улице Красной между Главной городской площадью и зданием мэрии. Сотрудники ДПС увидели Lada Priora с затонированными передними стеклами, они остановили машину и в присутствии понятых попросили документы у водителя. Однако сидевший внутри молодой человек отказался выполнять требование полицейских. На видеозапись, опубликованную в телеграм-канале «Телетайп Краснодара» , попал эпизод, на котором водитель при задержании попытался скрыться: выехал на тротуар и затем проехал на красный свет.

Нарушителя задержали. Им оказался 23-летний житель Кропоткина. В отношении него составили пять административных протоколов, ему грозит штраф до 5 тыс. рублей и административный арест на срок до 15 суток. Задержанного доставили в отдел полиции. 9 июня должен пройти суд.

Установлено, что в 2020 году молодого человека 13 раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В 2019 году на него составили 20 протоколов, в том числе за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.