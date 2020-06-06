В Краснодаре произошло ДТП с машиной скорой помощи, пострадали несовершеннолетний пациент и еще три человека

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 5 июня произошла авария в центре города, есть пострадавшие

ДТП произошло на пересечении улиц Головатого и Тургенева. Машина скорой помощи, которой управлял 45-летний житель Адыгеи, ехала с включенными мигалками по Тургенева со стороны Калинина. В 14:45 она столкнулась с иномаркой Volkswagen, которая ехала по Головатого со стороны улицы Карла Маркса. Легковушкой управлял 30-летний местный житель.

От удара скорая опрокинулась и столкнулась с двумя стоящими на перекрестке машинами, ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115. Видео с места происшествия опубликовали в телеграм-канале Typodar.

В результате ДТП госпитализировали четырех человек: водителя скорой, фельдшера, а также мать с ребенком, которые находились внутри кареты. Проводится административное расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия, прокомментировали 6 июня порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Напомним, в январе 2020 года в краевой столице произошло сразу два ДТП с машинами скорой помощи.

ДТП Краснодар

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