В Краснодаре произошло ДТП с машиной скорой помощи, пострадали несовершеннолетний пациент и еще три человека

В Краснодаре днем 5 июня произошла авария в центре города, есть пострадавшие

ДТП произошло на пересечении улиц Головатого и Тургенева. Машина скорой помощи, которой управлял 45-летний житель Адыгеи, ехала с включенными мигалками по Тургенева со стороны Калинина. В 14:45 она столкнулась с иномаркой Volkswagen, которая ехала по Головатого со стороны улицы Карла Маркса. Легковушкой управлял 30-летний местный житель.

От удара скорая опрокинулась и столкнулась с двумя стоящими на перекрестке машинами, ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115. Видео с места происшествия опубликовали в телеграм-канале Typodar.

В результате ДТП госпитализировали четырех человек: водителя скорой, фельдшера, а также мать с ребенком, которые находились внутри кареты. Проводится административное расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия, прокомментировали 6 июня порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Напомним, в январе 2020 года в краевой столице произошло сразу два ДТП с машинами скорой помощи.