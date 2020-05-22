Жителей Сочи предупредили о сильных ливнях

В Сочи в последнюю неделю мая Росгидрометцентр прогнозирует понижение температуры воздуха и сильные дожди

Ожидается, что на курорте может выпасть 30-60 мм осадков. В пресс-службе мэрии города заявили, что все службы переведут в режим повышенной готовности. Особую опасность представляют низины Сочи и места у рек — эти территории могут попасть в зону подтопления. В зоне риска — село Кепша, в котором проживают 316 сочинцев.

По словам начальника городского управления гражданской обороны и защиты населения Вадима Снегирева, в населенном пункте 30 жилых домов, из них 15 — муниципальные. Пункты временного размещения готовы принять жителей Кепши в случае эвакуации.

На 22 мая синоптики прогнозируют в Сочи переменную облачность, временами дождь и грозу. Майские грозы сочинские метеорологи относят к опасным явлениям весны.

«Раскаты грома могут быть слышны на расстоянии в несколько километров (иногда до 15-20 км). Явление связано с кучево-дождевыми облаками, нередко сопровождается ливневым дождем и шквалом, в ряде случаев — градом», — говорится на сайте Спеццентра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.

Как писали Юга.ру, на Кубани в выходные обещают сильные дожди, местами возможны осадки со снегом.