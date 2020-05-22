На Кубани в выходные обещают сильные дожди, местами со снегом

По данным сервиса «Яндекс.Погода» , сейчас в Краснодаре дождливо, выпадет 13% месячной нормы осадков. Температура воздуха — 12 °С, что на 11 °С ниже климатической нормы. Ветер слабый — 4 м/с, с порывами до 8 м/c. Атмосферное давление нормальное — 754 мм рт.ст.

В целом по краю сегодня в большинстве районов пройдут дожди, местами возможны сильные ливни с грозой и градом. Ветер 13-18 м/с, в отдельных районах порывы до 22 м/с. Днем воздух прогреется до 15‑20 °С, местами до 23 °С, на Черноморском побережье — около 21 °С.

По данным краевого гидрометцентра, в субботу местами ожидаются кратковременные дожди и гроза. В предгорных и горных районах ночью и утром возможен мокрый снег, ливень и град. При этом 24 мая существенных осадков не ожидается. Ветер с порывами 9-14 м/с, при грозе до 15-20 м/с. Ночью столбики термометров покажут 5‑10 °С, в юго-восточных предгорьях — 1‑6 °С. Днем в субботу будет 15‑20 °С, в воскресенье — местами до 22 °С.

На Черноморском побережье 23 мая прогнозируют дожди, а 24 мая ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью составит 7‑12 °С, днем — 16‑21 °С.