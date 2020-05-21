На Кубани объявили экстренное предупреждение по ветру и ливням с градом

Краснодарский край

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МЧС Кубани объявило экстренное предупреждение по непогоде в регионе с 22 мая

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что 22 и 23 мая местами в регионе, кроме Сочи, ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с.

В ведомстве предупредили, что непогода может привести к возникновению ЧС и происшествий, связанных с затоплением и подтоплением территорий, резким подъемом уровня воды в реках, размывом берегов, прорывом дамб, подмывом опор мостов.

Из-за непогоды МЧС рекомендовало оставаться в доме или укрытии, а также дало советы по безопасности:

  • внимательно наблюдать за окружающей обстановкой;
  • держаться подальше от строений, деревьев, высотных объектов;
  • использовать ветрозащитную одежду, непромокаемую одежду и обувь;
  • парковать машины в предназначенных для этого местах;
  • плотно закрыть ставни, двери, вентиляционные отверстия, укрепить кровлю;
  • уложить наиболее ценные вещи во влагонепроницаемую ткань и укрыть их от воздействия грязи, влаги, повреждений;
  • покидая свое жилье, приготовить и взять с собой документы, ценные и необходимые вещи, деньги, небольшой запас продуктов питания, воды, медикаменты.

В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40 (телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).

Краснодар МЧС Погода

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