Двое подростков на мопеде пострадали в ДТП в Сочи

Краснодарский край

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В Сочи вечером 16 мая произошло ДТП с машиной и мопедом, в котором пострадали подростки

Авария случилась в 19:10 в Лазаревском районе на улице Победы, 123Б. По предварительным данным, 39-летняя женщина за рулем Kia Sephia на перекрестке не уступила дорогу мопеду Honda Dio под управлением 17-летнего парня.

В результате аварии пострадали 15-летний пассажир и водитель мопеда, которые ехали без шлемов. Их госпитализировала скорая помощь, рассказали в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Ранее Юга.ру писали, что вечером 12 мая в Краснодаре произошло ДТП с 24-летним мотоциклистом.

Дети ДТП Сочи

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