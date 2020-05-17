Двое подростков на мопеде пострадали в ДТП в Сочи

В Сочи вечером 16 мая произошло ДТП с машиной и мопедом, в котором пострадали подростки

Авария случилась в 19:10 в Лазаревском районе на улице Победы, 123Б. По предварительным данным, 39-летняя женщина за рулем Kia Sephia на перекрестке не уступила дорогу мопеду Honda Dio под управлением 17-летнего парня.

В результате аварии пострадали 15-летний пассажир и водитель мопеда, которые ехали без шлемов. Их госпитализировала скорая помощь, рассказали в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.