В Краснодаре в ДТП с «Волгой» пострадал 24-летний мотоциклист
В Краснодаре вечером 12 мая произошло ДТП с мотоциклом
Авария произошла около 19:20 в Комсомольском микрорайоне. Водитель «Волги», 44-летний краснодарец, двигаясь по улице Сормовская по стороны Симферопольской, не уступил дорогу мотоциклисту. Произошло столкновение.
В результате ДТП, 24-летний мотоциклист, житель Крымского района, был госпитализирован.
Сотрудники полиции проводят по факту ДТП проверку, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
В местных пабликах очевидцы пишут, что мотоциклист после столкновения перелетел через металлические ограждения, получил множественные переломы спины, ему оторвало ногу.
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ДТП Сормовская. Со слов очевидцев, мотоциклист двигался на одном колесе, водитель волги решил перестроиться в соседний ряд. Произошло столкновение, в результате которого водитель мотоцикла перелетел через ограждения, получил множественные переломы спины и травматическую ампутацию нижней конечности. /информация получена из публичного доступа/ #мотодтп #motocrash