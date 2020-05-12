В Краснодаре в ДТП с «Волгой» пострадал 24-летний мотоциклист

В местных пабликах очевидцы пишут , что мотоциклист после столкновения перелетел через металлические ограждения, получил множественные переломы спины, ему оторвало ногу.

Авария произошла около 19:20 в Комсомольском микрорайоне. Водитель «Волги», 44-летний краснодарец, двигаясь по улице Сормовская по стороны Симферопольской, не уступил дорогу мотоциклисту. Произошло столкновение.

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