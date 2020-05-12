В Краснодаре в ДТП с «Волгой» пострадал 24-летний мотоциклист

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре вечером 12 мая произошло ДТП с мотоциклом

Авария произошла около 19:20 в Комсомольском микрорайоне. Водитель «Волги», 44-летний краснодарец, двигаясь по улице Сормовская по стороны Симферопольской, не уступил дорогу мотоциклисту. Произошло столкновение.

В результате ДТП, 24-летний мотоциклист, житель Крымского района, был госпитализирован.

Читайте также:

Сотрудники полиции проводят по факту ДТП проверку, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

В местных пабликах очевидцы пишут, что мотоциклист после столкновения перелетел через металлические ограждения, получил множественные переломы спины, ему оторвало ногу.

ДТП Краснодар

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани женщина написала в соцсетях, что врачи без масок и перчаток доставили в больницу пациента с подозрение на коронавирус, и получила штраф за распространение фейка
В Краснодаре в ДТП с «Волгой» пострадал 24-летний мотоциклист
В Адыгее задержали «черного лесоруба», ему грозит до 7 лет лишения свободы
Бесплатный тест на коронавирус можно сдать в Энеме и Яблоновском. Вот как это работает
В Кавказском заповеднике введут лимит на продажу билетов на популярные туристические маршруты
На Кубани сменился глава пограничного управления ФСБ

Лента новостей

Реклама на портале