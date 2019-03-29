В Адыгее ищут виновных в незаконной рубке леса на 21 млн рублей
В Адыгее возбудили уголовное дело после незаконной рубки леса в районе поселка Каменномостского с ущербом в 21 млн рублей
Факт незаконной вырубки дуба, бука и ясеня на территории Каменномостского участкового лесничества выявила в ходе проверки прокуратура республики.
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«Общий объем незаконно заготовленной древесины составил более 33,4 кубометров, сумма причиненного преступлением ущерба превышает 21 млн рублей», — отметили в прокуратуре Адыгеи.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Ведутся поиски преступников.
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