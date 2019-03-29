В Адыгее ищут виновных в незаконной рубке леса на 21 млн рублей

В Адыгее возбудили уголовное дело после незаконной рубки леса в районе поселка Каменномостского с ущербом в 21 млн рублей

Факт незаконной вырубки дуба, бука и ясеня на территории Каменномостского участкового лесничества выявила в ходе проверки прокуратура республики.