В Адыгее пожарные потушили возгорание травы на площади 5 га
На окраине поселка Тлюстенхабль вечером 19 апреля загорелась трава на площади 5 га
К 21:30 пожарные локализовали возгорание сухой растительности, чем не допустили его распространение на поселок. В 22:14 пожар потушили, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Адыгее. К ликвидации возгорания привлекли 14 человек личного состава по региону, а также три единицы техники.
В МЧС предупредили о сохранении в республике чрезвычайной пожароопасности пятого класса и призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
Как писали Юга.ру, накануне вечером в Хостинском районе Сочи произошел пожар в пятиэтажном доме. Из здания эвакуировали 34 человека.
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