В Адыгее пожарные потушили возгорание травы на площади 5 га

Адыгея

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На окраине поселка Тлюстенхабль вечером 19 апреля загорелась трава на площади 5 га

К 21:30 пожарные локализовали возгорание сухой растительности, чем не допустили его распространение на поселок. В 22:14 пожар потушили, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Адыгее. К ликвидации возгорания привлекли 14 человек личного состава по региону, а также три единицы техники.

В МЧС предупредили о сохранении в республике чрезвычайной пожароопасности пятого класса и призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

Как писали Юга.ру, накануне вечером в Хостинском районе Сочи произошел пожар в пятиэтажном доме. Из здания эвакуировали 34 человека.

МЧС Пожары

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