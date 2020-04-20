В Адыгее пожарные потушили возгорание травы на площади 5 га

К 21:30 пожарные локализовали возгорание сухой растительности, чем не допустили его распространение на поселок. В 22:14 пожар потушили, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Адыгее. К ликвидации возгорания привлекли 14 человек личного состава по региону, а также три единицы техники.

В МЧС предупредили о сохранении в республике чрезвычайной пожароопасности пятого класса и призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности.