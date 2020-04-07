В центре Краснодара сгорел частный дом

В Краснодаре на улице Седина днем 7 апреля произошел пожар в частном доме

Информация о возгорании на улице Седина поступила пожарным в 15:14. На место прибыли семь человек и две спецмашины. Спасатели установили, что пожар начался в одноэтажном частном доме. Пламя охватило 70 кв. метров.

В 15:22 пожар локализовали, спустя 20 минут ликвидировали открытое горение. В 16:00 пожар полностью потушили.

Никто не пострадал, сообщили 7 апреля в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, 3 апреля в Юбилейном микрорайоне города из горящей многоэтажки эвакуировали 20 человек.