В центре Краснодара сгорел частный дом
Краснодарский край Анастасия Щеглова
В Краснодаре на улице Седина днем 7 апреля произошел пожар в частном доме
Информация о возгорании на улице Седина поступила пожарным в 15:14. На место прибыли семь человек и две спецмашины. Спасатели установили, что пожар начался в одноэтажном частном доме. Пламя охватило 70 кв. метров.
В 15:22 пожар локализовали, спустя 20 минут ликвидировали открытое горение. В 16:00 пожар полностью потушили.
Никто не пострадал, сообщили 7 апреля в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, 3 апреля в Юбилейном микрорайоне города из горящей многоэтажки эвакуировали 20 человек.