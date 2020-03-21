Два человека погибли при пожаре в Анапе

При пожаре в частном доме в Анапе 21 марта погибли два человека, еще два пострадали

Сообщение о возгорании дома на улице Черноморской в станице Анапской поступило пожарным в 15:30. Площадь пожара составила 64 кв. метра. В 16:05 его ликвидировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На месте ЧП обнаружили тела двух погибших. Кроме того, повреждения получил 35-летний хозяин дома и еще один мужчина, их доставили в медучреждение.

Следователи выясняют обстоятельств произошедшего и причину возникновения пожаров, отметили в пресс-службе краевого управления СКР.