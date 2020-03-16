В Краснодаре закрылся «Парк Европа». Мэрия говорит, что не причастна к этому

В середине марта стало известно о том, что в Краснодаре закрылся развлекательный центр «Парк Европа»

О том, что центр закрылся, написали в инстаграм-паблике «Телетайп Краснодара» 15 марта. В тексте уточнили, что «вопросы соблюдения законодательства при строительстве являлись предметом судебных разбирательств» и что мэрия в судебном порядке требовала признать РЦ самостроем и снести.

Между тем, на сайте развлекательного центра появилась запись о том, что «Европа» закрыта «по техническим причинам». Телефоны ресторанов, боулинга и самого РЦ, указанные на сайте, оказались недоступны.

Портал Юга.ру 16 марта связался с мэрией. В администрации города подтвердили, что действительно ранее подавали иск в суд, чтобы добиться сноса здания. Однако тогда суд отказал.

Также в мэрии опровергли свою причастность к нынешнему закрытию развлекательного центра:

«То, что они закрываются, никак не связано с вопросами самостроя».