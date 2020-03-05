При пожаре в общежитии Белореченска погиб мужчина

Сообщение о возгорании в общежитии на улице Интернациональной поступило спасателям в 9:03. Через три минуты пожарные прибыли на место и установили, что загорелись вещи в комнате на площади 20 кв. метров. Из здания эвакуировали девять человек, двоих спасли.

На месте работали девять человек и три единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Огонь был потушен в 9:24.

Позже в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю заявили, что после тушения пожара в комнате нашли тело 47-летнего мужчины. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Сейчас следователи проводят проверки, устанавливают обстоятельства произошедшего, а также точную причину и очаг возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.

Еще один пожар со смертельным исходом произошел 1 марта в Туапсе. Там сгорела дача, в огне погиб мужчина.