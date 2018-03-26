В Сочи установили 15-метровый скалодром

Краснодарский край

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В сочинском «Скайпарке» установили новый скалодром

Его высота составляет 15 метров. Скалодром предназначен для соревнований на скорость в рекордном формате. Особенностью соревновательного скалодрома является возможность фиксации мирового рекорда. Ранее спортсмены юга России не имели площадки для проведения соревнований в формате «эталонная скорость», рассказали в пресс-службе «Скайпарка».

В парке 20-22 апреля пройдут чемпионат Краснодарского края по скалолазанию. Участники будут соревноваться в дисциплинах «скорость». Запланировано и городское первенство.

В дальнейшем скалодром собираются использовать не только для профессиональных соревнований, но для кргулогодичных тренировок.

Скайпарк Сочи
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В Сочи установили 15-метровый скалодром

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