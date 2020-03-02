В Туапсе при пожаре на даче погиб мужчина
В Туапсе организовали доследственную проверку по факту гибели мужчины во время пожара вечером 1 марта
По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат дома в садоводческом товариществе «Машиностроители» в поселке Агой. В 18:00 соседи заметили пламя и вызвали пожарных.
Приехавшие на место спасатели установили, что пожар произошел на площади 20 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю. Они локализовали возгорание и нашли в помещении тело человека. Им оказался 58-летний мужчина, который временно там проживал.
Сейчас проводится проверка, устанавливаются причины пожара. Организована доследственная проверка, сообщили 2 марта в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Напомним, 28 февраля на Кубани при пожаре в частном доме погибли муж и жена.
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