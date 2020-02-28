Муж и жена погибли при пожаре в частном доме в Краснодарском крае

Краснодарский край

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В Абинском районе Следственный комитет проводит проверку после гибели супругов во время пожара 28 февраля

По предварительным данным, ночью 28 февраля загорелся дом на улице Западной в станице Холмской. Соседи вызвали пожарных. Когда спасатели потушили огонь, они нашли внутри здания тела 61-летнего хозяина дома и его 59-летней супруги. Предварительной причиной возгорания могло явиться неосторожное обращение с огнем при курении.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина и очаг возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что пожар на площади 40 кв. метров начался в 2:47. Огонь потушили в 2:55.

Напомним, 25 февраля на Кубани за сутки погибли четыре человека в Белореченском, Гулькевичском, Тимашевском и Выселковском районах.

Абинский район МЧС Пожары Следственный комитет смерть

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