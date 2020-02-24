На Кубани объявили экстренные предупреждения по сильному ветру и осадкам
В Краснодарском крае 24-25 февраля действуют два экстренных предупреждения — по сильным осадкам и сильному ветру
По данным Гидрометцентра, в эти дни в регионе ожидается усиление южного, юго-западного ветра с переходом на западный, северо-западный порывами до 15-20 м/с, на Азовском побережье — до 23 м/с, на Черноморском побережье местами до 28 м/с.
В связи с этим прогнозируется возникновение связанных с ветром происшествий, а в Ейском, Приморско-Ахтарском, Славянском, Темрюкском, Туапсинском, Щербиновском районах, Анапе, Геленджике, Новороссийске — возникновение ЧС, связанных с волнением моря. Кроме того, в Ейском, Приморско-Ахтарском, Славянском, Темрюкском и Щербиновском районах возможны происшествия, связанных с подтоплением прибрежных территорий при ветровом нагоне уровня моря.
Также Гидрометцентр прогнозирует сильные осадки в виде дождя и мокрого снега 24-25 февраля. На реках южной половины края ожидаются резкие подъемы уровней воды, активизация экзогенных процессов.
В Абинском, Апшеронском, Белореченском, Крымском, Лабинском, Мостовском, Северском, Туапсинском районах, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске и Сочи возможно возникновение ЧС, связанных с подъемом уровня рек.
Как писали Юга.ру, температура воздуха днем 24 февраля составит 4-9 °С, на участке Анапа — Геленджик воздух прогреется до 9-14 °С. Ночью 25 февраля температура воздуха будет 0-5 °С, днем 5-10 °С.
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