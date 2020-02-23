Начало недели на Кубани будет дождливым и ветреным

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Краснодарский край

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24 и 25 февраля синоптики прогнозируют на Кубани осадки и сильный ветер

По данным краевого гидрометцентра, в понедельник, 24 февраля, в некоторых районах края ожидаются дождь и мокрый снег. В Туапсинском районе в ночь на 25 февраля прогнозируют сильные осадки. Температура воздуха ночью в регионе 1-6 °С, днем 4-9 °С. На участке Анапа-Геленджик воздух прогреется более значительно: 9-14 °С. Ветер 12-14 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

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Ночью 25 февраля усилится ветер, местами до 23-28 м/с. Во вторник днем ветер 6-11 м/с, в некоторых районах 15-17 м/с и дождь. Температура воздуха ночью 0-5 °С, днем 5-10 °С. 

Анапа Геленджик Погода Туапсинский район

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