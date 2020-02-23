Начало недели на Кубани будет дождливым и ветреным

По данным краевого гидрометцентра, в понедельник, 24 февраля, в некоторых районах края ожидаются дождь и мокрый снег. В Туапсинском районе в ночь на 25 февраля прогнозируют сильные осадки. Температура воздуха ночью в регионе 1-6 °С, днем 4-9 °С. На участке Анапа-Геленджик воздух прогреется более значительно: 9-14 °С. Ветер 12-14 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

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