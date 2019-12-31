Путин в новогоднем обращении напомнил россиянам о важности единства

Краснодарский край, Вся Россия

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Опубликовано новогоднее обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны. Первыми поздравление Путина посмотрели жители Петропавловска-Камчатского

«Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему», — сказал глава государства.

Он заметил, что от усилий и вклада каждого из зависит настоящее и будущее страны.

«Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство — основа достижения любых самых высоких целей», — подчеркнул Путин.

Также Владимир Путин напомнил, что в 2020 году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, и поздравил с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла.

По словам президента, все российские семьи объединяет атмосфера добра и заботы. Он пожелал, чтобы счастье взаимопонимания навсегда поселилось в домах граждан, помогло преодолеть все трудности и сплотило поколения.

«Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый»,  — обратился к соотечественникам президент.

Как писали Юга.ру, в прошлом году президент пожелал россиянам быть командой и открыть друг другу сердца.

Владимир Путин Новый год Праздники

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