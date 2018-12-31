Путин в новогоднем обращении пожелал россиянам быть командой и открыть друг другу сердца

Опубликовано новогоднее обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны. Оно вышло в эфир в самом восточном часовом поясе страны, где 2019 год наступил в 15:00 по московскому времени

Президент в своем поздравлении говорил о взаимоотношениях между людьми и благополучии страны.

«Новогоднее волшебство создает наша душевная щедрость, она востребована и в праздники, и в будни — когда мы поддерживаем тех, кто нуждается в помощи, кто одинок или болен. Ведь чужой беды действительно не бывает, а милосердие всегда откликается добром, дарит радость соучастия», — сказал Путин.

Он отметил, что хоть у каждого сейчас свои ожидания, но по большому счету все хотят одинаковых вещей — чтобы близкие были здоровы, чтобы в доме царило согласие, дети радовались, а все мечты сбывались

«В Новогоднюю ночь мы загадываем желания, ждем везения и удачи. И пусть они будут. Но все же мы точно знаем, что добиться лучшего для себя, для своей семьи, для родной страны можно только общими усилиями, общей слаженной работой», — отметил президент.

Он подчеркнул, что стране предстоит добиваться новых высот со всех сферах жизни и повышать благосостояние и качество жизни каждого россиянина.

«Сделать это можем мы только вместе. Помощников у нас никогда не было и не будет. Поэтому нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой. И пусть дружба и добрые надежды, которые объединяют нас сейчас, сопровождают нас в будущем, помогают в работе и достижении общих целей», — сказал глава государства.

Путин призвал россиян пожелать счастья тем, кто рядом, и сказать всем, кто дорог, самые теплые слова, поблагодарить родителей, а также нежно и крепко обнять детей. Глава страны призвал в новогоднюю ночь раскрыть сердца навстречу друг другу. Он отметил, что «когда миллионы людей испытывают такие светлые чувства, мир наполняется любовью и доверием».

«Искренне желаю вам радости и благополучия, а нашей родине, нашей любимой России — успехов и процветания», — сказал президент.