В России с 2021 года планируют ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

«Эта инициатива предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство. То есть человек может стать донором, если он не высказал при жизни письменного или устного — при определенных условиях — отказа от этого», — сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре «Парламентской газеты».

Морозов добавил, что документ предусматривает право родственников пациента отказаться от процедуры в течение трех часов после диагностирования смерти. В случае, если у человека не родственников, вопрос о трансплантации органов решит консилиум врачей.

Минздрав России подготовил закон 24 декабря. Помимо регулирования порядка посмертной трансплантации органов, документ предусматривает создание в России единого регистра доноров, добавил RT.