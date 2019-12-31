В России с 2021 года планируют ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Депутат Госдумы РФ рассказал 31 декабря, что власти разработали законопроект, регулирующий посмертное донорство и трансплантацию органов

«Эта инициатива предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство. То есть человек может стать донором, если он не высказал при жизни письменного или устного — при определенных условиях — отказа от этого», — сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре «Парламентской газеты».

Морозов добавил, что документ предусматривает право родственников пациента отказаться от процедуры в течение трех часов после диагностирования смерти. В случае, если у человека не родственников, вопрос о трансплантации органов решит консилиум врачей.

Минздрав России подготовил закон 24 декабря. Помимо регулирования порядка посмертной трансплантации органов, документ предусматривает создание в России единого регистра доноров, добавил RT.

Как писали Юга.ру, в 2018 году ведомство начало работать над проектом нового закона, регулирующего донорство и трансплантацию. В документе предлагалось указывать в водительских правах согласие на посмертное донорство.

Госдума РФ Законопроекты Медицина

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Путин в новогоднем обращении напомнил россиянам о важности единства
Гуамское ущелье открыли для пеших прогулок до конца новогодних каникул
На Кубани 31 декабря в ДТП погибли три человека, еще трое пострадали
В России с 2021 года планируют ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
На Кубани водитель иномарки сбил на пешеходном переходе ребенка
В Краснодаре произошло ДТП с участием нового трамвая

Лента новостей

Статьи

Галицкий, Кадыров, Едодой

Тест, который покажет, читали ли вы новости в 2019 году и что из них запомнили

Статьи

Итоги 2019 и прогнозы на 2020 автомобильный год

Редактор Авто Юга.ру рассуждает о российском авторынке

Статьи Партнерский

Почему постоянно чувствую усталость? Какие симптомы у пневмонии?

Врачи отвечают на популярные запросы в интернете

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале