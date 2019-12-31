В России с 2021 года планируют ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
Депутат Госдумы РФ рассказал 31 декабря, что власти разработали законопроект, регулирующий посмертное донорство и трансплантацию органов
«Эта инициатива предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство. То есть человек может стать донором, если он не высказал при жизни письменного или устного — при определенных условиях — отказа от этого», — сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре «Парламентской газеты».
Морозов добавил, что документ предусматривает право родственников пациента отказаться от процедуры в течение трех часов после диагностирования смерти. В случае, если у человека не родственников, вопрос о трансплантации органов решит консилиум врачей.
Минздрав России подготовил закон 24 декабря. Помимо регулирования порядка посмертной трансплантации органов, документ предусматривает создание в России единого регистра доноров, добавил RT.
Как писали Юга.ру, в 2018 году ведомство начало работать над проектом нового закона, регулирующего донорство и трансплантацию. В документе предлагалось указывать в водительских правах согласие на посмертное донорство.
Читайте также
Тест, который покажет, читали ли вы новости в 2019 году и что из них запомнили
Редактор Авто Юга.ру рассуждает о российском авторынке
Статьи ПартнерскийПочему постоянно чувствую усталость? Какие симптомы у пневмонии?
Врачи отвечают на популярные запросы в интернете
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.