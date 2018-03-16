В водительских правах предложили указывать согласие на посмертное донорство

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Министерство здравоохранения России разработало проект нового закона, регулирующего донорство и трансплантацию

Проект также предусматривает создание Федерального регистра доноров органов. Общероссийский народный фронт (ОНФ) и Фонд «Здоровье» предложили в качестве одного из вариантов наполнения регистра включить в водительское удостоверение отметку о согласии или несогласии гражданина на посмертное донорство. Такое решение будет фиксироваться при получении водительских прав.

Общественники направили в Минздрав инициативу, чтобы ее включили в законопроект. По мнению членов ОНФ, эта мера позволит увеличить количество доноров, потому что многие россияне не знают о такой возможности или не могут выделить время на оформление своего согласия из-за бюрократических трудностей, передает RT.

В феврале заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников рассказал об острой нехватке донорских органов: пациентам ежегодно требуется 10 тыс. органов для пересадки, при этом проводится 1,5 тыс. операций.

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