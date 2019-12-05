Два человека погибли в ДТП с КамАЗом на Кубани

В Славянском районе утром 5 декабря произошла автомобильная авария, в которой погибли два человека

ДТП случилось в 6:50 на трассе Славянск-на-Кубани — Крымск. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Nissan Tiida ехал со стороны Крымска в направлении Славянска-на-Кубани и выехал на встречную полосу, где это запрещено. Там он столкнулся с грузовиком КамАЗ.

В результате ДТП водитель и его пассажирка погибли на месте. Личность женщины устанавливают.

На участке дороги сотрудники ГИБДД регулируют движение, его практически восстановили.

«ГИБДД просит водителей быть внимательными и отказаться от опасных маневров», — рассказала порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.