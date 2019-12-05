Два человека погибли в ДТП с КамАЗом на Кубани

Краснодарский край

Распечатать

В Славянском районе утром 5 декабря произошла автомобильная авария, в которой погибли два человека

ДТП случилось в 6:50 на трассе Славянск-на-Кубани — Крымск. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Nissan Tiida ехал со стороны Крымска в направлении Славянска-на-Кубани и выехал на встречную полосу, где это запрещено. Там он столкнулся с грузовиком КамАЗ.

В результате ДТП водитель и его пассажирка погибли на месте. Личность женщины устанавливают.

На участке дороги сотрудники ГИБДД регулируют движение, его практически восстановили.

«ГИБДД просит водителей быть внимательными и отказаться от опасных маневров», — рассказала порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

ДТП Славянский район смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Жителей станицы в Крымском районе заставляют снести дома из-за близости к газопроводу. Газовики говорят, что все по закону
В мэрии Сочи сменили руководителей еще двух департаментов
На опоре Крымского моста нарисовали граффити с котом Мостиком и псом Цыганом
В Чечне за 4,6 млн рублей закупят золотые медали имени Ахмата Кадырова с драгоценными камнями
В России в 2020 году неработающим пенсионерам увеличат пенсии
Два человека погибли в ДТП с КамАЗом на Кубани

Лента новостей

В предгорьях Сочи выпал первый снег

Теперь барсук сможет впасть в спячку

Статьи Партнерский

«Быть экологичным — выгодно»

Интервью с производителем деревянной кухонной утвари Иваном Куккоевым

В России ОСАГО может подорожать на 30%
Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале