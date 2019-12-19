Путин потребовал прекратить бесчинства в отношении ветеранов в Сочи, которые «живут как бомжи»

Во время пресс-конференции 19 декабря президент Владимир Путин ответил на вопрос о положении ветеранов Великой Отечественной войны, которые якобы живут как бомжи, в Сочи

Главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков, задавая вопрос, рассказал о журналистском расследовании, которое показало, что специальные дома для ветеранов превращены в трущобы или ночлежки, ветераны там живут как бездомные.

«Региональные власти запустили эти объекты, заселяют туда посторонних людей и зарабатывают на этом. Ветераны страдают от этого», — обратил внимание редактор.

Президент ответил, что бесчинства, если они встречаются, должны быть устранены — не только в Краснодарском крае, везде. По его словам, про дома ветеранов ему ничего не известно.

«Я в градостроительные вопросы не вмешиваюсь, но я поговорю об этом с губернатором края, — сказал Путин. — Бесчинства в Сочи нужно прекратить в ближайшее время, тем более в отношении ветеранов и тем более перед 75-летием Победы. Нового мэра Сочи обязательно сориентирую».

В мэрии Сочи порталу Юга.ру прокомментировали ситуацию. Дом на улице Мацестинской, 17 был построен и введен в эксплуатацию в 2006 году.

«В новые квартиры заселили участников и ветеранов Великой Отечественной войны, для которых организовано социальное обслуживание и все необходимые условия. В настоящее время здесь проживает один ветеран — Вера Ивановна Кропачева», — рассказали в мэрии.

Долгое время жильцы не реализовывали свое право по выбору способа управления домом. Поэтому в 2019 году департамент городского хозяйства администрации Сочи провел конкурс по отбору управляющей компании, как того требует законодательство. УК ООО «Комбинат коммунальных предприятий» приступила к управлению домом в мае 2019 года. Сейчас УК занимается восстановлением технической документации дома по Мацестинской, 17, в том числе техническими паспортами на квартиры, документацией на лифтовое оборудование.

«В настоящее время в Сочи проживает 190 участников войны и еще свыше 2,5 тыс. человек приравненных к данной категории. Все они находятся под пристальным вниманием городских властей, получают соответствующие льготы, консультационную и практическую бытовую помощь», — заключил сотрудник пресс-службы.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в свою очередь сообщил, что с 2006 года, когда были построены дома, не поступило ни одной жалобы, что жилье находится в плачевном состоянии. Кроме того, по его словам, сейчас там не живет ни одного ветерана, передает ТАСС.

Также ситуацию прокомментировали в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю. Ведомство организовало по факту сказанного журналистом доследственную проверку. Следователи выяснят все обстоятельства и установят круг лиц, ответственных за произошедшее.

Как писали Юга.ру, в начале прошлого года 86-летний пенсионер оплатил аванс за путевку в санаторий «Лаба». После того, как он сдал все необходимые анализы и получил санаторно-курортную карту, здравница отказала мужчине в размещении из-за его возраста.