В Сочи завели уголовное дело за незаконную вырубку семи деревьев

В Сочи в августе возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки деревьев в микрорайоне Бытха

Природоохранная прокуратура обнаружила, что на муниципальной земле в районе улицы Краевско-Греческой без разрешения вырубили семь деревьев, в числе которых дуб грузинский, граб обыкновенный и сосна лучистая. Ущерб превысил 2,1 млн рублей.

Природоохранная прокуратура направила материалы в полицию. В итоге возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка деревьев в особо крупном размере), сообщили 2 августа в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, в январе в Сочи возле парка «Ривьера» незаконно вырубили деревья на 5 млн рублей.