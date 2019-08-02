В Сочи завели уголовное дело за незаконную вырубку семи деревьев

Краснодарский край

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В Сочи в августе возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки деревьев в микрорайоне Бытха

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Природоохранная прокуратура обнаружила, что на муниципальной земле в районе улицы Краевско-Греческой без разрешения вырубили семь деревьев, в числе которых дуб грузинский, граб обыкновенный и сосна лучистая. Ущерб превысил 2,1 млн рублей.

Природоохранная прокуратура направила материалы в полицию. В итоге возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка деревьев в особо крупном размере), сообщили 2 августа в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, в январе в Сочи возле парка «Ривьера» незаконно вырубили деревья на 5 млн рублей.

Лесное хозяйство Прокуратура Сочи Экология

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