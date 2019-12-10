В Краснодаре журналистам расскажут о мерах господдержки для бизнесменов
В Краснодаре 12 декабря пройдет круглый стол с представителем Фонда развития бизнеса Краснодарского края
Во время круглого стола представитель Фонда развития бизнеса Краснодарского края расскажет журналистам о федеральном проекте по популяризации предпринимательства. В регионе проект, известный под брендом «Мой бизнес», стартовал в августе 2019 года. Он был создан для популяризации идеи предпринимательства среди людей всех возрастов и помощи начинающим и действующим бизнесменам.
Журналисты узнают о мерах поддержки, которую бизнесмены смогут бесплатно получить от государства. Также во время круглого стола представители СМИ встретятся с амбассадорами проекта популяризации предпринимательства — жителями Краснодарского края, которые смогли создать успешный бизнес и готовы поделиться знаниями. Среди них будет соавтор проектов «Голос Города» и AskinChat Артем Миронов и директор компании «Скармарт» Роман Скалинчук.
Круглый стол пройдет 12 декабря в редакции «Комсомольской правды — Кубань». Это мероприятие — часть просветительской кампании, организованной для того, чтобы как можно больше людей смогли узнать о проекте «Мой бизнес», получить господдержку и открыть свое дело.
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