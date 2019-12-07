Фанаты ФК «Краснодар» и ЦСКА в знак протеста покинут общий матч на 30-й минуте

Фанаты «Краснодара» и ЦСКА заявили 7 декабря, что покинут матч после первого тайма в поддержку задержанных фанатов «Спартака»

Об этом болельщики Краснодара сообщили на своей странице South Supporters в инстаграме, а фанаты ЦСКА — на сайте сообщества болельщиков ЦСКА. Встреча «Краснодар» — ЦСКА в рамках 19-го тура чемпионата России начнется в Краснодаре 7 декабря в 16:30.

«За всю недолгую историю движения нам не раз запрещали какими-либо способами улучшать сектор или как-то выделяться. И поэтому в ситуации с притеснением фанатов других клубов мы не можем оставаться в стороне», — отметили в аккаунте South Supporters.

В пятницу, 6 декабря, объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призвало всех фанатов, посещающих игры 19-го тура, покинуть трибуны стадионов. Подобное предложение они объяснили протестом против «необоснованной агрессии со стороны властей и органов правопорядка Санкт-Петербурга».

А в чем дело? Речь идет о матче «Зенит» — «Спартак» 1 декабря. Тогда, перед началом игры, массово задержали приехавших в Санкт-Петербург спартаковцев. Заводящий «Спартака» Михаил Дивинский отмечал, что фанатов забирали без каких-либо оснований. По данным «Фонтанки», утром 1 декабря в отделах полиции побывали 84 болельщиков «Спартака». По некоторой информации, задержания продолжились и во время матча, сообщает «Медуза». Часть задержанных привлекли к административной ответственности, еще часть посадили под арест. В пресс-службе городского МВД после матча отметили, что задержания болельщиков организовали для предотвращения беспорядков, передавал Peterburg2.