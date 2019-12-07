Фанаты ФК «Краснодар» и ЦСКА в знак протеста покинут общий матч на 30-й минуте
Фанаты «Краснодара» и ЦСКА заявили 7 декабря, что покинут матч после первого тайма в поддержку задержанных фанатов «Спартака»
Об этом болельщики Краснодара сообщили на своей странице South Supporters в инстаграме, а фанаты ЦСКА — на сайте сообщества болельщиков ЦСКА. Встреча «Краснодар» — ЦСКА в рамках 19-го тура чемпионата России начнется в Краснодаре 7 декабря в 16:30.
«За всю недолгую историю движения нам не раз запрещали какими-либо способами улучшать сектор или как-то выделяться. И поэтому в ситуации с притеснением фанатов других клубов мы не можем оставаться в стороне», — отметили в аккаунте South Supporters.
В пятницу, 6 декабря, объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призвало всех фанатов, посещающих игры 19-го тура, покинуть трибуны стадионов. Подобное предложение они объяснили протестом против «необоснованной агрессии со стороны властей и органов правопорядка Санкт-Петербурга».
А в чем дело? Речь идет о матче «Зенит» — «Спартак» 1 декабря. Тогда, перед началом игры, массово задержали приехавших в Санкт-Петербург спартаковцев. Заводящий «Спартака» Михаил Дивинский отмечал, что фанатов забирали без каких-либо оснований. По данным «Фонтанки», утром 1 декабря в отделах полиции побывали 84 болельщиков «Спартака». По некоторой информации, задержания продолжились и во время матча, сообщает «Медуза». Часть задержанных привлекли к административной ответственности, еще часть посадили под арест. В пресс-службе городского МВД после матча отметили, что задержания болельщиков организовали для предотвращения беспорядков, передавал Peterburg2.
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Также в день игры на трибуне задержали заводящего с сектора «Спартака» Валерия Бевза. По данным МВД, он инициировал оскорбления Артема Дзюбы, игрока «Зенита» и выходца «Спартака», сообщали Sports.ru. Петроградский суд Петеребурга оштрафовал его на 5 тыс. рублей и запретил посещать футбольные матчи в течение 1,5 лет.
Бевз не признал свою вину и заключил, что не призывал скандировать оскорбляющие Дзюбу лозунги. Между тем, руководство «Спартака» встало на сторону своего болельщика и отметило, что намерено помочь ему добиться пересмотра решения суда.
Фанаты «Зенита» на странице сообщества «Вконтакте» также сообщили о том, что поддержат инициативу болельщиков «Спартака» покинуть трибуны. По информации телеграм-канала «Мог дома сидеть», к идее присоединились болельщики «Ростова», «Урала», «Рубина» и «Крыльев советов».
Что не так между «Спартаком» и Дзюбой? «Медуза» отмечала, что задержания происходят на фоне конфликта болельщиков «Спартака» с Артемом Дзюбой. Футболист — воспитанник «Спартака», который после окончания контракта с клубом и из-за конфликта с руководством «Спартака» перешел в 2015 году в «Зенит».
После перехода московские болельщики не раз посвящали бывшему игроку оскорбительные кричалки, а президент «Спартака» Леонид Федун заявлял, что Дзюба «за копейки удавит родных», отмечали Sports.ru.
Дивинский, в свою очередь, предполагал, что действия органов накануне и в день матча 1 декабря могли быть связаны с игрой сборной России с Сан-Марино 19 ноября. Во время нее часть зрителей скандировали оскорбительные обращения в адрес Дзюбы.
«Но какое отношение к этому имеют болельщики, которые приехали поддержать „Спартак“, не знаю», — добавил он.
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