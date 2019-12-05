ЦСКА отказался от бесплатных билетов на матч с «Краснодаром», чтобы болельщики «быков» не пришли в гостевой фан-сектор
Директор футбольного клуба «Краснодар» Арам Фундукян 5 декабря рассказал, что ЦСКА попросил не давать своим болельщикам бесплатные билеты
«Все знают, что мы предоставляем бесплатные билеты всем гостям без исключения, взамен просим не ругаться матом и не жечь файера на матчах. С ЦСКА мы играем 7/12/19. Мы получили от них офиц письмо НЕ предоставлять им билеты бесплатно, только за деньги», — написал Фундукян в своем твиттере.
Все знают, что мы предоставляем бесплатные билеты всем гостям без исключения, взамен просим не ругаться матом и не жечь файера на матчах. С ЦСКА мы играем 7/12/19. Мы получили от них офиц письмо НЕ предоставлять им билеты бесплатно, только за деньги.— Арам Фундукян (@fundukyan) December 5, 2019
Стоимость билетов в фанатский сектор составляет 500 рублей, сообщили на сайте клуба.
В пресс-службе ЦСКА объяснили, что отказались от бесплатных билетов в целях безопасности. Директор по связям с общественностью и информационной политике клуба Сергей Аксенов заявил, что на последнем домашнем матче «Краснодара» болельщики черно-зеленых пытались проникнуть на гостевой сектор из-за бесплатных билетов. Так как вся ответственность за поведение зрителей на гостевом секторе лежит на ЦСКА, в клубе решили не рисковать.
«Мы столкнулись с очень большим числом местных болельщиков, которые, узнав о возможности бесплатного посещения матча, пытались всеми правдами и неправдами проникнуть в сектор болельщиков ЦСКА. Учитывая, что вся ответственность за поведение болельщиков в гостевом секторе, согласно регламенту, ложится на ЦСКА, мы столкнулись с серьезными осложнениями при обеспечении безопасности на прошедшем матче», — цитирует «Чемпионат» Аксенова.
Он также добавил, что ЦСКА не посылал официальное письмо с отказом от бесплатных билетов: клуб отправил стандартное информационное письмо с просьбой выделить билеты для реализации среди болельщиков.
Напомним, матч «Краснодар» — ЦСКА пройдет на стадионе «Краснодар» 7 декабря в 16:30 и станет последней домашней игрой черно-зеленых в 2019 году. По итогам 18 туров РПЛ «быки» набрали 34 очка и занимают третью строчку турнирной таблицы РПЛ. ЦСКА располагается по соседству — четвертое место и 33 очка.
Напомним, матч первого круга РПЛ сезона-2019/20 в Москве завершился в пользу «армейцев» со счетом 3:2.
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