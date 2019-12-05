ЦСКА отказался от бесплатных билетов на матч с «Краснодаром», чтобы болельщики «быков» не пришли в гостевой фан-сектор

«Все знают, что мы предоставляем бесплатные билеты всем гостям без исключения, взамен просим не ругаться матом и не жечь файера на матчах. С ЦСКА мы играем 7/12/19. Мы получили от них офиц письмо НЕ предоставлять им билеты бесплатно, только за деньги», — написал Фундукян в своем твиттере .

Все знают, что мы предоставляем бесплатные билеты всем гостям без исключения, взамен просим не ругаться матом и не жечь файера на матчах. С ЦСКА мы играем 7/12/19. Мы получили от них офиц письмо НЕ предоставлять им билеты бесплатно, только за деньги.

Стоимость билетов в фанатский сектор составляет 500 рублей, сообщили на сайте клуба.

В пресс-службе ЦСКА объяснили, что отказались от бесплатных билетов в целях безопасности. Директор по связям с общественностью и информационной политике клуба Сергей Аксенов заявил, что на последнем домашнем матче «Краснодара» болельщики черно-зеленых пытались проникнуть на гостевой сектор из-за бесплатных билетов. Так как вся ответственность за поведение зрителей на гостевом секторе лежит на ЦСКА, в клубе решили не рисковать.

«Мы столкнулись с очень большим числом местных болельщиков, которые, узнав о возможности бесплатного посещения матча, пытались всеми правдами и неправдами проникнуть в сектор болельщиков ЦСКА. Учитывая, что вся ответственность за поведение болельщиков в гостевом секторе, согласно регламенту, ложится на ЦСКА, мы столкнулись с серьезными осложнениями при обеспечении безопасности на прошедшем матче», — цитирует «Чемпионат» Аксенова.

Он также добавил, что ЦСКА не посылал официальное письмо с отказом от бесплатных билетов: клуб отправил стандартное информационное письмо с просьбой выделить билеты для реализации среди болельщиков.